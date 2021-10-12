Президент Филиппин Дутерте предложил прививать антивакцинаторов от коронавируса во сне
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил вакцинировать от коронавируса людей, которые не хотят делать прививки, во сне.
Об этом он заявил в видеообращении, передает CNN.
«Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своем поселении, пойдем туда, пока они спят, и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят, пойдем к ним домой и сделаем им инъекцию, когда наступит ночь. Я сделаю это, я проложу путь», — сказал он.
Дутерте отметил, что единственный способ победить коронавирус — сделать прививку большинству филиппинцев.
«Если мы продолжим наращивать вакцинацию наших людей, вместе с нашей последовательной практикой ношения масок, мытья рук и социального дистанцирования, мы сможем постепенно восстановить нашу экономическую деятельность, тогда мы сможем надеяться на лучшее и по-настоящему счастливое Рождество», — сказал президент Филиппин.
Отметим, вакцинация в стране является необязательной, а все прививки требуют информированного согласия.
По состоянию на 10 октября более 23,1 миллиона филиппинцев полностью вакцинированы против COVID-19, а примерно 26,4 миллиона человек получили свою первую дозу.
- Дутерте пришел к власти в 2016 году. На посту президента он неоднократно прямо угрожал расправой своим оппонентам или тем, кого считал преступниками. Вел беспрецедентную кампанию по борьбе с наркоторговлей, в рамках которой полиции разрешались внесудебные расправы. Война с наркотиками с 2016 по 2019 год унесла тысячи жизней.
- Также Дутерте публично называл Барака Обаму и Бога «сукиными детьми». С коронавирусом он борется «железным кулаком». Полиции он приказывал расстреливать нарушителей карантина, а невакцинированных требовал сажать в тюрьмы.
- В начале октября Дутерте объявил, что уходит из политики после окончания его президентского срока в 2022 году.