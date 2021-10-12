Twitter добавила новую функцию для пользователей — удаление подписчиков
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Videvo
Социальная сеть Twitter разрешила пользователям удалять своих подписчиков без предварительной блокировки, как это было ранее.
Чтобы удалить подписчика нужно перейти в свой профиль, нажать вкладку «Подписчики», затем на значок с тремя точками напротив аккаунта и выбрать пункт «Удалить этого подписчика». Twitter не будет сообщать пользователям о том, что кто-то убрал их из списка подписчиков.
- Ранее компания Twitter анонсировала новую функцию, которая позволит учетным записям обозначать себя как «хороших ботов».
- До этого Twitter представила режим безопасности. Он будет защищать пользователей от негативных комментариев и языка вражды, а аккаунты-нарушители будут блокироваться на 7 дней.