Во Франции с 1 января 2022 года запретят продавать овощи и фрукты в пластике
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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nrd / unsplash
Во Франции с 1 января 2022 года запретят пластиковую упаковку почти для всех фруктов и овощей в попытке сократить количество пластиковых отходов.
Об этом Министерство экологии сообщило в понедельник, 11 октября.
Закон приняли еще в феврале 2020 года, однако сейчас определились с перечнем продуктов. Так, правительство опубликовало список из примерно 30 фруктов и овощей, которые будут продаваться без пластиковой упаковки. Из овощей это лук-порей, кабачки, баклажаны, перец, огурцы, картофель, морковь, круглые помидоры, лук, репа, капуста, цветная капуста, тыква, пастернак, редис, топинамбур. Из фруктов это яблоки, груши, апельсины, клементины, киви, мандарины, лимоны, грейпфруты, сливы, дыни, ананасы, манго, маракуйя и хурма.
«Закон направлен на сокращение использования одноразового пластика и стимулирование его замены другими материалами или многоразовой упаковкой», — отметили в Министерстве экологии.
По оценкам экспертов, 37% фруктов и овощей продаются в упаковке, и ожидается, что эта мера поможет предотвратить более миллиарда ненужных пластиковых упаковок в год.
Запрет на упаковку является частью многолетней государственной программы по поэтапному отказа от пластика. С 2021 года во Франции запретили пластиковые соломинки, чашки и столовые приборы, а также коробки из пенопласта на вынос. Нарезанные фрукты и ограниченное количество «нежных» фруктов и овощей все еще можно продавать в пластиковой упаковке, но до конца июня 2026 года это будет постепенно прекращено.
К концу июня 2023 года пластиковая упаковка будет запрещена для помидоров черри, стручковой фасоли и персиков, а к концу 2024 — для салатного цикория, спаржи, грибов, некоторых салатов и зелени, а также вишни. К концу июня 2026 года малину, клубнику и другие нежные ягоды нужно будет продавать без пластика.
С 2022 года в общественных местах должны быть установлены фонтаны с водой, чтобы сократить использование пластиковых бутылок; пресса и рекламные публикации должны доставляться без пластиковой упаковки, а рестораны быстрого питания больше не могут предлагать бесплатные пластиковые игрушки. С января 2023 года Франция также запретит одноразовую посуду в ресторанах быстрого питания для блюд, которые едят на месте.
- 7 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает распространение пластиковых пакетов. Документ запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и общепите. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. Также предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм.
- 1 июня Рада приняла закон, который ограничивает распространение тонких, сверхтонких и оксоразлагаемых пластиковых пакетов. За нарушение грозят штрафы — от 1 700 до 3 400 гривен. За повторное нарушение — от 3 400 до 8 500 гривен.