Во Франции с 1 января 2022 года запретят продавать овощи и фрукты в пластике

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Во Франции с 1 января 2022 года запретят пластиковую упаковку почти для всех фруктов и овощей в попытке сократить количество пластиковых отходов.

Об этом Министерство экологии сообщило в понедельник, 11 октября.

Закон приняли еще в феврале 2020 года, однако сейчас определились с перечнем продуктов. Так, правительство опубликовало список из примерно 30 фруктов и овощей, которые будут продаваться без пластиковой упаковки. Из овощей это лук-порей, кабачки, баклажаны, перец, огурцы, картофель, морковь, круглые помидоры, лук, репа, капуста, цветная капуста, тыква, пастернак, редис, топинамбур. Из фруктов это яблоки, груши, апельсины, клементины, киви, мандарины, лимоны, грейпфруты, сливы, дыни, ананасы, манго, маракуйя и хурма.

«Закон направлен на сокращение использования одноразового пластика и стимулирование его замены другими материалами или многоразовой упаковкой», — отметили в Министерстве экологии.

По оценкам экспертов, 37% фруктов и овощей продаются в упаковке, и ожидается, что эта мера поможет предотвратить более миллиарда ненужных пластиковых упаковок в год.

Запрет на упаковку является частью многолетней государственной программы по поэтапному отказа от пластика. С 2021 года во Франции запретили пластиковые соломинки, чашки и столовые приборы, а также коробки из пенопласта на вынос. Нарезанные фрукты и ограниченное количество «нежных» фруктов и овощей все еще можно продавать в пластиковой упаковке, но до конца июня 2026 года это будет постепенно прекращено.

К концу июня 2023 года пластиковая упаковка будет запрещена для помидоров черри, стручковой фасоли и персиков, а к концу 2024 — для салатного цикория, спаржи, грибов, некоторых салатов и зелени, а также вишни. К концу июня 2026 года малину, клубнику и другие нежные ягоды нужно будет продавать без пластика.

С 2022 года в общественных местах должны быть установлены фонтаны с водой, чтобы сократить использование пластиковых бутылок; пресса и рекламные публикации должны доставляться без пластиковой упаковки, а рестораны быстрого питания больше не могут предлагать бесплатные пластиковые игрушки. С января 2023 года Франция также запретит одноразовую посуду в ресторанах быстрого питания для блюд, которые едят на месте.