Во Франции провели исследование среди 22 млн человек: вакцины снижают риск умереть от коронавируса на 90%

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Ted Eytan / Flickr

Во Франции исследование с участием 22 миллионов человек в возрасте старше 50 лет показало, что вакцинация от коронавируса снижает риск смерти или госпитализации на 90%.

Исследование медицинская группа Epi-Phare опубликовала в понедельник, 11 октября.

«Это означает, что вакцинированные в девять раз меньше подвержены риску госпитализации или смерти от коронавируса, чем не вакцинированные», — сказал эпидемиолог Махмуд Зурейк, который курировал исследование.

The Guardian называет это исследование крупнейшим в своем роде. Его провела научная группа Epi-Phare, которую создала система здравоохранения Франции, ее национальный фонд медицинского страхования и медицинское агентство страны. Исследователи сравнили 11 миллионов вакцинированных людей старше 50 с таким же количеством невакцинированных с той же возрастной группы в период с 27 декабря 2020 года, когда вакцинация началась во Франции, и до 20 июля этого года.

Исследователи выявили снижение риска госпитализации более чем 90% с 14-го дня после второй дозы и аналогичное снижение числа смертей от ковида. По их словам, эффективность вакцин в борьбе с наиболее серьезными симптомами болезни не снизилась в течение пятимесячного периода исследования. Результаты были одинаковыми независимо от того, вводили пациенту вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Вакцины Johnson & Johnson в этом перечне нет, поскольку исследователи считали, что не было достаточно пациентов или времени, чтобы должным образом изучить ее эффективность.

У исследователей был всего месяц между появлением штамма «Дельта» во Франции и окончанием исследования, но результаты показали, что вакцины снижали риск серьезных симптомов и смерти на 84% среди людей старше 75 лет и на 92% среди людей 50 — 74 лет.

«Это очень короткий период, чтобы оценить реальное влияние вакцинации на этот вариант», — сказал Зурейк, добавив, что исследования влияния вакцин на «Дельту» еще продолжаются.

В отчете делается вывод: «Все проанализированные вакцины имеют высокую эффективность и оказывают большое влияние на сокращение количества серьезных течений болезни среди людей в возрасте 50 лет и старше, которые живут сейчас во Франции. Длительные исследования Epi-Phare позволят нам измерить эволюцию этой эффективности в течение более длительного периода и лучше установить влияние вакцин на штамм «Дельта».