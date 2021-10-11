В Таиланде смягчают карантин и открывают границы для вакцинированных туристов

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Таиланд с 1 ноября открывается для вакцинированных от коронавируса туристов, прибывающих из Германии, Сингапура, Китая, Великобритании и США. Перечень стран будет обновляться, учитывая темпы распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-минстр страны Прают Чан Оча, пишет Reuters.

Также до 1 декабря в стране возобновят работу развлекательные заведения и снова позволят продавать алкоголь в ресторанах.

Страна ослабила ограничения для таких туристических регионов как Бангкок, Чиангмай, Пхангнга, Краби, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, а также острова Пхукет и Самуи. Также в рамках ослабления карантина в части провинций (Бангкок, в частности) откроются спа-салоны, кинотеатры и маникюрные салоны.

Отметим, что Таиланд признает только те вакцины, которые одобрила ВОЗ: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Таиланд за все время пандемии практически не ослаблял карантинные правила. Локдаун после 7 месяцев действия отменили в октябре 2020 года. Тогда в стране ввели специальные визы для туристов.