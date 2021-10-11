В Одесской области усиливают карантин. Регион на пороге локдауна
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- Костя Андрейковец
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Чузавков Сергей / УНИАН фото
В Одесской области с сегодняшнего дня, 11 октября, ужесточают карантин из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.
Об этом во время брифинга заявил главный санврач области Виталий Гончаров.
В области под запрет попали массовые мероприятия, любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие собрания, кроме официальных спортивных, которые включены в календарный план.
Запрещаются плановые госпитализации в местных больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.
По словам Гончарова, показатели заболеваемости в области в 6 раз превышают целевые. К критической отметке подошли количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом — в конце октября или в начале ноября область может ожидать локдаун.
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