В Украине 10 октября зафиксировали рекордное количество вызовов скорой

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине за воскресенье, 10 октября, зафиксировали рекордное количество обращений по номеру 103 — более 44 тысяч вызовов за сутки. Это самое большое за всю историю количество выездов бригад и соответственно госпитализаций пациентов.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в понедельник, 11 октября.

Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что в первую очередь это связано с новой волной коронавируса, однако обращаться в скорую надо при наличии конкретных симптомов: если чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии покоя или любые другие проблемы с дыханием. Также основанием для вызова скорой есть сатурация (уровень кислорода в крови) менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

В Минздраве отметили, что высокая температура тела (более 38 градусов) не является сама по себе основанием для выезда скорой, но если есть вышесказанные симптомы, то надо вызвать медиков.

Ранее Ляшко заявлял, что среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города — Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тысяч населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.