ВАКС продлил круглосуточный домашний арест экс-судье Чаусу

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Высший антикоррупционный суд продлил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 14 декабря 2021 года.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, пишет Интерфакс-Украина.

«ВАКС продлил Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 14 декабря 2021 года», — сообщили в САП.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закопал во дворе своего дома.