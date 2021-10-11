Франция усиливает правила въезда для украинцев, а Британия признала сертификаты
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Франция и Великобритания изменили правила въезда для граждан Украины.
Об этом сообщает пограничная служба.
С сегодняшнего дня, 11 октября, Франция ужесточает правила въезда для украинцев. Страну имеют право посещать только те, кто прошел полный курс вакцинации препаратами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, а с момента последней дозы прошло 7 дней (28 дней для Johnson).
Великобритания с сегодняшнего дня признала украинские сертификаты вакцинации. В страну могут въезжать вакцинированные препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.
- Ранее, 10 октября, Германия ужесточила правила въезда из Украины. Невакцинированным придется сидеть на карантине. Германия признает вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
- До этого Северная Македония признала украинские сертификаты о вакцинации, а Израиль ввел обязательные тест и самоизоляцию даже для вакцинированных иностранцев.