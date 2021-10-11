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«Укрзалізниця» возобновила международное сообщение с Польшей. Украинцы могут путешествовать поездами в пять стран Европы

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Укрзализныця

Компания «Укрзалізниця» возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами. После полуторагодового перерыва в первый рейс отправился скоростной поезд «Интерсити+» по маршруту Киев — Перемышль (Польша).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 11 октября пассажиры могут путешествовать в:

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу еще и на официальном сайте «Укрзалізниці».