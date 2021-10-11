«Укрзалізниця» возобновила международное сообщение с Польшей. Украинцы могут путешествовать поездами в пять стран Европы

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Укрзализныця

Компания «Укрзалізниця» возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами. После полуторагодового перерыва в первый рейс отправился скоростной поезд «Интерсити+» по маршруту Киев — Перемышль (Польша).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 11 октября пассажиры могут путешествовать в:

Словакию (на поездах Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна-над-Тисой);

(на поездах Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна-над-Тисой); Венгрию и Австрию (Киев — Будапешт — Вена);

и (Киев — Будапешт — Вена); Молдову (Одесса — Кишинев);

(Одесса — Кишинев); Польшу (Киев — Перемышль).

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу еще и на официальном сайте «Укрзалізниці».