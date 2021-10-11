Нобелевскую премию по экономике получили трое американских ученых

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Лауреатом Нобелевской премии в области экономики 2021 года стали Дэвид Кард, Джошуа Энгрист и Гвидо Имбенс.

Кард получил награду за «его эмпирический вклад в изучение экономики труда», а Энгрист и Имбенс — за «вклад в анализ причинно-следственных связей».

«Лауреаты 2021 года по экономике продемонстрировали, что на многие важные вопросы общества можно ответить. Их решение — использование естественных экспериментов, то есть ситуаций, возникающих в реальной жизни, которые напоминают случайные эксперименты», — отметили в комитете.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро).