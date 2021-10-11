Нобелевскую премию по экономике получили трое американских ученых
- Автор:
- София Телишевская
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Лауреатом Нобелевской премии в области экономики 2021 года стали Дэвид Кард, Джошуа Энгрист и Гвидо Имбенс.
Кард получил награду за «его эмпирический вклад в изучение экономики труда», а Энгрист и Имбенс — за «вклад в анализ причинно-следственных связей».
«Лауреаты 2021 года по экономике продемонстрировали, что на многие важные вопросы общества можно ответить. Их решение — использование естественных экспериментов, то есть ситуаций, возникающих в реальной жизни, которые напоминают случайные эксперименты», — отметили в комитете.
Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро).
- 4 октября объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. Победителями стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Им присудили премию за открытие рецепторов температуры и осязания.
- 5 октября стали известны лауреаты по физике. Награды удостоились Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем».
- 6 октября лауреатами Нобелевской премии в области химии 2021 года стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за открытие новых методов синтеза молекул.
- 7 октября Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе 2021 года. Им стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.
- 8 октября Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса.