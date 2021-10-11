Партия Кличко обратилась в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора с призывом расследовать государственную измену Кивы из-за его поздравления Путину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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УНИАН
Партия мэра Киева Виталия Кличко УДАР подала в Службу безопасности, Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора заявление о государственной измене на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву после его видеопоздравления президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом сообщили в пресс-службе политсилы, обнародовав документ.
В УДАРе заявили, что видеообращение Кивы должно трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины — государственная измена.
«Лично Владимир Путин несет ответственность за аннексию территории Украины, временную оккупацию территории Украины и убийства, увечья, ранения десятков тысяч украинцев. В течение 7 лет проведения боевых действий на востоке Украины, по подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество человеческих потерь, понесенных в конфликте между украинской армией и незаконными вооруженными формированиями при поддержке войск РФ, составляет 42500—44500 человек», — подчеркнули в партии.
Заявление от имени партии подписано главой исполкома УДАРа Артуром Палатным, который просит начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины (государственная измена).
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия аннексировала украинскую территорию.
- 7 октября нардеп Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения (ему исполнилось 69 лет). Он пожелал Путину сил, здоровья и божьего благословения и назвал его «великим лидером».
- На следующий день Кива пояснил, что поздравил Путина, потому что «чувствует к человеку, даже если он противник, уважение», а также заверил, что украинцы якобы сами виноваты, что Россия аннексировала Крым.