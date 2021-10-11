Партия Кличко обратилась в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора с призывом расследовать государственную измену Кивы из-за его поздравления Путину

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УНИАН

Партия мэра Киева Виталия Кличко УДАР подала в Службу безопасности, Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора заявление о государственной измене на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву после его видеопоздравления президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы, обнародовав документ.

В УДАРе заявили, что видеообращение Кивы должно трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины — государственная измена.

«Лично Владимир Путин несет ответственность за аннексию территории Украины, временную оккупацию территории Украины и убийства, увечья, ранения десятков тысяч украинцев. В течение 7 лет проведения боевых действий на востоке Украины, по подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество человеческих потерь, понесенных в конфликте между украинской армией и незаконными вооруженными формированиями при поддержке войск РФ, составляет 42500—44500 человек», — подчеркнули в партии.

Заявление от имени партии подписано главой исполкома УДАРа Артуром Палатным, который просит начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины (государственная измена).