Blue Origin перенесла свой второй суборбитальный полет с пассажирами
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / Blue Origin
Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin перенесла второй полет суборбитального корабля New Shepard, который был запланирован на 12 октября.
Об этом компания сообщила в Twitter.
«Из-за прогнозируемых ветров в западном Техасе мы переносим 18-й полет NS [New Shepard] на среду, 13 октября. Запуск запланирован на 8:30 по Центральноамериканскому времени [16:30 по Киеву]», — сообщили в компании.
20 июля Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Позже Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard и заявил, что Blue Origin в 2021 году проведет еще два пилотируемых полета.
- 4 октября Blue Origin подтвердила участие актера Уильяма Шетнера, который сыграл капитана Кирка в культовом сериале «Звездный путь», во втором полете в космос на корабле New Shepard. Перед этим стало известно, что четвертым членом экипажа миссии, которая запланирована на 13 октября, стала вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс. Первые два члена — бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab Крис Бошуйзен и вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systеmes Глен де Врис.