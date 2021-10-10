В Украине выявили более 11 тысяч больных ковидом. Вакцинировали от него 66 тысяч человек

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки субботу, 9 октября, выявили 11 344 случаи коронавируса. Вакцинировали от него 66 053 человека.

Об этом утром 10 октября сообщил Минздрав.

Больше всего новых больных выявили в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 712 человек, выздоровели от ковида 2 581, а умерли от него 3 712.

Всего с начала пандемии и по состоянию на 10 октября в Украине выявили 2 541 257 больных коронавирусом, выздоровели от него 2 290 427 человек, а умерли 58 493.

Что касается вакцинации, то за сутки 9 октября сделали 66 053 прививки. С начала прививочной кампании обе дозы получили 6 115 249 человек.