Канцлер Австрии Курц уходит в отставку на фоне обвинений в коррупции
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит в отставку на фоне обвинений в коррупции. Он покинул свой пост второй раз за 2 года.
Об этом сообщает Wiener Zeitung.
«Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону», — заявил Курц.
Он предложил назначить канцлером Александра Шалленберга, ныне занимающего пост главы МИД страны. При этом Курц заявил, что останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата).
- 6 октября в Вене прокуратура провела обыски офисе канцлера Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии. Правоохранители расследуют дело по обвинению в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений — исследования, опубликованые в СМИ за счет Минфина. Они якобы содержат неправдивые данные и имели целью продвигать политику правительства. Под подозрением Курц и его ближайшее окружение.
- 8 октября в парламенте потребовали отставки Курца и грозили ему вотумом недоверия.
- Себастьян Курц занимал должность канцлера Австрии с декабря 2017 года, но в мае 2019 года парламент вынес ему вотум недоверия из-за политического кризиса на фоне отставки бывшего вице-канцлера. 7 января 2020 года Курц во второй раз занял пост канцлера Австрии.