На Пальме обрушилась стена кратера вулкана — оттуда хлынули новые потоки лавы

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На испанском острове Пальма обрушилась стена кратера вулкана Кумбре-Вьеха — оттуда хлынули новые потоки лавы, а само извержение дополнилось землетрясениями и вспышками молний.

Об этом сообщают Euronews и Reuters.

Новые потоки лавы хлынули по северному склону горы, вызывая новые разрушения.

По данным Национального геологического института Испании, сегодня в субботу произошла серия из 37 сейсмических толчков. Самый сильный был магнитудой 4,1.

Ученые прогнозируют, что вулкан будет извергаться около трех месяцев, но полностью эвакуировать население не планируют. Достаточно уже проведенного отселения более 6 тысяч человек.

Несмотря на усиление активности вулкана местный аэропорт возобновил работу — вулканический пепел, который мешал полетам, осел.