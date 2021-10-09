На Пальме обрушилась стена кратера вулкана — оттуда хлынули новые потоки лавы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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На испанском острове Пальма обрушилась стена кратера вулкана Кумбре-Вьеха — оттуда хлынули новые потоки лавы, а само извержение дополнилось землетрясениями и вспышками молний.
Об этом сообщают Euronews и Reuters.
Новые потоки лавы хлынули по северному склону горы, вызывая новые разрушения.
По данным Национального геологического института Испании, сегодня в субботу произошла серия из 37 сейсмических толчков. Самый сильный был магнитудой 4,1.
Ученые прогнозируют, что вулкан будет извергаться около трех месяцев, но полностью эвакуировать население не планируют. Достаточно уже проведенного отселения более 6 тысяч человек.
Несмотря на усиление активности вулкана местный аэропорт возобновил работу — вулканический пепел, который мешал полетам, осел.
- Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября. Из 85 тысяч местных жителей эвакуировали около 6 200. Лава уничтожила свыше 1 тысячи зданий и десятки дорог, а остров объявили зоной бедствия.
- По состоянию на 9 октября, лава покрыла более 150 гектаров сельскохозяйственных угодий, а также часть близких к вулкану городов и дорог. В целом лава покрыла 0,6% поверхности всего острова, а потоки, которые хлынули в океан, сформировали новый полуостров, увеличив площадь Пальмы.