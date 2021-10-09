США проведут первые переговоры с талибами после захвата власти в Афганистане
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Getty Images
США проведут первые переговоры с представителями талибов после захвата власти в Афганистане. Они пройдут в катарской столице Дохе.
Об этом сообщили в Госдепе США, пишет CNN.
«Эта встреча является продолжением прагматического взаимодействия с «Талибаном» по вопросам, представляющим жизненно важный национальный интерес США», — сказал представитель Госдепа.
Одним из ключевых приоритетов встречи станет вопрос эвакуации из Афганистана граждан США и других стран, а также афганцев, которые хотят покинуть страну.
Также представители США хотят обсудить с талибами их обязательства не предоставлять возможности развиваться террористическим организациям на территории Афганистана.
В то же время в «Талибане» уже заявили, что не будут сотрудничать с США в борьбе с террористическим «Исламским государством». Там отметили, что смогут делать это самостоятельно.
- Военные действия в Афганистане продолжаются более 40 лет. В конце 1970-х начался затяжной политический кризис из-за противостояния коммунистов и исламистов. В 1990-х зародилось исламистское движение «Талибан». Группировка 15 августа провозгласила восстановление власти над Афганистаном — на фоне вывода из страны войск США и НАТО, которые находились там с 2001 года.
- По данным Пентагона, общие расходы на войну в Афганистане составили $825 миллиардов, но это минимальная оценка. Даже президент Джо Байден говорил, что расходы превысили $2 триллиона, и сумма будет увеличиваться, например, из-за расходов на уход за ветеранами и выплаты по кредитам.