США проведут первые переговоры с талибами после захвата власти в Афганистане

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США проведут первые переговоры с представителями талибов после захвата власти в Афганистане. Они пройдут в катарской столице Дохе.

Об этом сообщили в Госдепе США, пишет CNN.

«Эта встреча является продолжением прагматического взаимодействия с «Талибаном» по вопросам, представляющим жизненно важный национальный интерес США», — сказал представитель Госдепа.

Одним из ключевых приоритетов встречи станет вопрос эвакуации из Афганистана граждан США и других стран, а также афганцев, которые хотят покинуть страну.

Также представители США хотят обсудить с талибами их обязательства не предоставлять возможности развиваться террористическим организациям на территории Афганистана.

В то же время в «Талибане» уже заявили, что не будут сотрудничать с США в борьбе с террористическим «Исламским государством». Там отметили, что смогут делать это самостоятельно.