В Польше из-за смерти украинца выдвинули обвинение девяти людям. Им грозит до 10 лет тюрьмы

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Facebook / Polska Policja

В Польше из-за смерти украинца Дмитрия Никифоренко предъявили обвинение девяти людям. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом пишет RMF24.

По данным прокуратуры, ранее по делу задержали восемь человек, а в субботу еще и девятого человека — сотрудницу вытрезвителя, где и погиб парень.

«Прокурор выдвинул трем полицейским обвинения в нарушении служебных полномочий, злоупотреблении при обращении с задержанным лицом и смертельном избиении», — сообщили в прокуратуре Щецина.

Еще одного полицейского обвинили в предоставлении разрешения на насилие. Двух сотрудников вытрезвителя обвинили в смертельном избиении, врача вытрезвителя — в ненадлежащей оценке состояния избитого украинца, а руководителя учреждения и еще одного работника — в подстрекательстве медработников к препятствованию следствию и даче ложных показаний.

Двух полицейских арестовали на три месяца. Другие находятся под надзором полиции, некоторых из них отстранили от работы.

Пяти подозреваемым, которые непосредственно били украинца, грозит до 10 лет лишения свободы. Всем остальным — до 5 лет заключения.