Полиомиелит в Ровенской области: в регионе начинают кампанию по вакцинации, а непривитых детей не будут пускать на учебу
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- Алексей Ярмоленко
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Tmaximumge / Pxhere
В Ровенской области начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита после зафиксированного случая заболевания. Непривитых детей не будут пускать на учебу.
Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения.
Местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС классифицировала ситуацию как чрезвычайную ситуацию биологического характера областного масштаба.
В течение 14 дней в области будут вакцинированы от полиомиелита все дети до 5 лет. Невакцинированных детей не будут допускать на учебу.
«Уровень иммунизации детей от полио недостаточный. Лишь 53% детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны провести дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить их от инфицирования», — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
- В августе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что Африканский регион официально свободен от дикого полиовируса. Нигерия стала последней африканской страной, которая поборола болезнь.
- Несколько диких штаммов болезни до сих пор существуют в мире. Сейчас полиомиелит фиксируют только в Афганистане и Пакистане.