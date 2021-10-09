Полиомиелит в Ровенской области: в регионе начинают кампанию по вакцинации, а непривитых детей не будут пускать на учебу

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В Ровенской области начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита после зафиксированного случая заболевания. Непривитых детей не будут пускать на учебу.

Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения.

Местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС классифицировала ситуацию как чрезвычайную ситуацию биологического характера областного масштаба.

В течение 14 дней в области будут вакцинированы от полиомиелита все дети до 5 лет. Невакцинированных детей не будут допускать на учебу.

«Уровень иммунизации детей от полио недостаточный. Лишь 53% детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны провести дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить их от инфицирования», — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.