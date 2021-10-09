Байден подписал закон о госпомощи пострадавшим от «гаванского синдрома»

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Президент США Джо Байден ввел государственную помощь для пострадавших от «гаванского синдрома». Их будут лечить за счет государства.

Об этом пишет ABC News.

Он отметил, что его администрация мобилизует «все ресурсы» для оказания помощи пострадавшим, а также приложит все усилия для расследования инцидентов и установления причин.

«Устранение этих инцидентов — главный приоритет для моей администрации. Мы используем все ресурсы правительства США, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах, в том числе определить причину и кто несет ответственность», — сказал Байден.

Документ предусматривает, что ЦРУ и Госдеп США должны предоставлять всю необходимую помощь пострадавшим от «гаванского синдрома», а также отчитываться перед Конгрессом, как идут выплаты пострадавшим.