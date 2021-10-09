Байден подписал закон о госпомощи пострадавшим от «гаванского синдрома»
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- Алексей Ярмоленко
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Pool / Pool
Президент США Джо Байден ввел государственную помощь для пострадавших от «гаванского синдрома». Их будут лечить за счет государства.
Об этом пишет ABC News.
Он отметил, что его администрация мобилизует «все ресурсы» для оказания помощи пострадавшим, а также приложит все усилия для расследования инцидентов и установления причин.
«Устранение этих инцидентов — главный приоритет для моей администрации. Мы используем все ресурсы правительства США, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах, в том числе определить причину и кто несет ответственность», — сказал Байден.
Документ предусматривает, что ЦРУ и Госдеп США должны предоставлять всю необходимую помощь пострадавшим от «гаванского синдрома», а также отчитываться перед Конгрессом, как идут выплаты пострадавшим.
- В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головная боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. Впоследствии это получило название «гаванский синдром».
- В начале 2019 года о случаях необычных медицинских симптомов у дипломатов в Гаване заявила Канада. У всех пострадавших был звон в ушах, потеря памяти и головокружение. Впоследствии пострадавшие дипломаты выдвинули иск на $28 млн.
- В июле 2021 года США начали расследовать возможную атаку России на 24 американских дипломатов в Вене. У них тоже был «гаванский синдром». Американские спецслужбы проверяют причастность Главного разведывательного управления России к атакам с помощью направленного микроволнового излучения.