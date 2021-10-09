В Саудовской Аравии дроны со взрывчаткой атаковали гражданский аэропорт, десять человек пострадали
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- Алексей Ярмоленко
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Guille . / Flickr
В Саудовской Аравии дроны со взрывчаткой осуществили атаку на аэропорт короля Абдуллы в городе Джизан. В результате пострадали 10 человек.
Об этом пишет саудовское информационное агентство SPA.
Нападение произошло поздно вечером 8 октября. В результате атаки в аэропорту были разбиты окна, а по меньшей мере 10 человек получили ранения. Среди пострадавших есть граждане Саудовской Аравии, Бангладеш и Судана.
В Саудовской Аравии утверждают, что за атакой стоят йеменские хуситы, но те пока не взяли на себя ответственность.
«Террористическое ополчение хуситов продолжает свою неэтичную практику, пытаясь нацелиться на гражданское население и гражданские объекты. Нападение на гражданский аэропорт может означать военное преступление», — говорится в заявлении саудовских военных.
- Хуситов в Йемене поддерживает Иран. 14 сентября 2019 года на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке страны произошел взрыв, а затем начался пожар. Саудовская Аравия причиной взрывов назвала атаки иранских беспилотников. США тоже обвинили Иран и решили направить в Саудовскую Аравию батарею ракетных комплексов Patriot.