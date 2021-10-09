В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 16 тысяч человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине за сутки 8 октября выявили 15 908 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 1 477 детей и 298 медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за болезни попал 3 571 человек, а 250 больных умерли от осложнений. В то же время 5 364 человека успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 310), Днепропетровской (1 291), Львовской (1 177), Донецкой (1 080) и Харьковской (984) областях.
Также за сутки вакцину от коронавируса получили чуть более 148 тысяч человек. 73 тысячи получили первую дозу, а 74 тысячи — вторую дозу. Всего в Украине по крайней мере одну дозу вакцины получили 7,5 миллиона человек.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — были невакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 в этой возрастной группе не прошли полный курс вакцинации.