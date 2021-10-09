В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 16 тысяч человек

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В Украине за сутки 8 октября выявили 15 908 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 1 477 детей и 298 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни попал 3 571 человек, а 250 больных умерли от осложнений. В то же время 5 364 человека успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 310), Днепропетровской (1 291), Львовской (1 177), Донецкой (1 080) и Харьковской (984) областях.

Также за сутки вакцину от коронавируса получили чуть более 148 тысяч человек. 73 тысячи получили первую дозу, а 74 тысячи — вторую дозу. Всего в Украине по крайней мере одну дозу вакцины получили 7,5 миллиона человек.