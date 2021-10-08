«Должны подавлять гордыню». Депутат ОПзЖ Кива объяснил, почему поздравлял Путина
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- Костя Андрейковец
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива объяснил свое видеопоздравление президента России Владимира Путина с днем рождения «уважением к нему».
Об этом он заявил в комментарии журналистке «НВ» в Верховной Раде.
«Я поздравил в первую очередь мужчину, у которого есть позиция, который умело свою позицию отстаивает [...] в интересах своего народа и своего государства», — заявил Кива.
На вопросы об аннексии Крыма и развязывании войны Путиным на Донбассе нардеп ответил, что «Крым Украина потеряла вследствии своего бездействия» и украинцы якобы сами виноваты. «Я испытываю к человеку [Путину], даже если он противник, уважение», — добавил Кива.
По словам депутата, несмотря на войну и оккупацию Россией украинских территорий, страна «должна налаживать отношения» с РФ.
«Мы должны научиться подавлять свою гордыню, находить компромиссы, садиться и искать точки соприкосновения», — сказал Кива.
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на этом «референдуме» и ввели санкции против России.