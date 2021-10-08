В Афганистане произошел теракт в мечети: погибли не менее 50 человек

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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images

В пятницу, 8 октября, смертник совершил теракт в шиитской мечети афганского города Кундуз. По официальным данным, жертвами стали по меньшей мере 50 человек.

Об этом сообщает BBC.

Взрыв в мечети произошел во время пятничной молитвы. Ни одно объединение пока не взяло на себя ответственность за атаку. Однако, по сообщению СМИ, за нападением может стоять «Исламское государство Хорасан» (ISK).

BBC пишет, что эта группировка противостоит талибам, которые захватили власть в Афганистане и недавно осуществила несколько терактов, в основном на востоке страны. Она также взяла на себя ответственность за взрыв у международного аэропорта Кабула 16 августа 2021 во время эвакуации беженцев.

Позднее представители Талибана официально сообщили, что от взрыва погибли минимум 100 человек, передает Associated Press. Талибы пока не сказали, кого считают виновным.