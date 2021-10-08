Смерть Антона Полякова: в полиции обнародовали детали и версии гибели нардепа

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УНИАН

Нардеп Антон Поляков, который ночью 8 октября умер в такси в Киеве, перед смертью сидел в ресторане Noir (на Печерске) и несколько часов ездил по городу со знакомым.

Об этом на брифинге 8 октября заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский.

«Сели в машину этого человека и поехали по городу Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать домой, однако из-за ссоры с сожительницей он не захотел ехать. И они примерно полтора часа ездили по разным улицам Киева. После этого знакомому надоело общение с погибшим и он предложил ему на такси добраться домой. Он пересел в такси», — рассказал правоохранитель.

По его словам, из-за нарушения ПДД таксистом полиция остановила авто.

Также Выговский отметил, ссылаясь на слова таксиста, что Поляков находился в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо в машине «буквально за минуту до того, как их остановили полицейские».

Следствие рассматривает несколько версий гибели нардепа.

«Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом — как самостоятельно, так и неизвестным лицом», — пояснил главный полицейский столицы и добавил, что у правоохранителей уже есть предварительное медицинское свидетельство о смерти после вскрытия.

Согласно документу, причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца. Назначена судебно-медицинская и судебно-токсикологическая экспертизы. Результаты последней ждут через день-два (обычно — неделя, но эксперты пойдут навстречу).

Отдельно Выговский сообщил, что сожительницу Полякова пока не опрашивали — она плохо себя чувствует. Фамилию ее отказался назвать, но подтвердил, что речь идет о депутате Анне Скороход. Отметим, утром во время заседания Верховной Рады Скороход потеряла сознание в здании парламента.

Правоохранитель подтвердил информацию, что знакомым, который общался с Поляковым последним, был Руслан Джамбулатов. Сейчас он не является задержанным или подозреваемым, как и таксист.

В то же время Выговский опроверг информацию, распространенную в СМИ, что якобы Джамбулатов находится под санкциями.

«Этот человек с такой же фамилией, но он не находится в санкционных списках. Это не он. Гражданин Украины. Он не относится к лицам криминального мира и не был судим», — сказал он.

По данным главы полиции Киева, у Полякова выявили 1 промилле алкоголя, у Джамбулатова — не выявили.