Ученые нашли следы извержения вулкана на Луне

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NASA

Международная группа ученых проанализировала образцы лунного грунта, которые доставили на Землю в рамках китайской миссии Changʼe-5 и обнаружила, что примерно два миллиарда лет назад на спутнике произошло извержение вулкана.

Об этом сообщает CNN.

Лунным камням, которые собрал Changʼe-5, 1,97 миллиардов лет — в астрономическом смысле они относительно свежие. Цель миссии заключалась в том, чтобы собрать образцы именно с «молодых» поверхностей Луны.

Профессор Вашингтонского университета Скотт Рудольф сказал, что образцы Changʼe-5 заполняют «критический пробел» в изучении Луны, так как охватывают период, который еще не исследовали.

Каменные породы на Луне исполняют роль капсул времени. В отличие от Земли, у спутника нет тектонических плит или других процессов, которые бы разрушили кратеры, поэтому за этими впадинами ученые определяют возраст регионов Луны.

Поскольку возраст образцов Changʼe-5 удалось установить точно, это позволило лучше воссоздать хронологию событий на Луне. Кроме этого, ученые создали модель датировки кратеров на других скалистых планетах. Они обнаружили, что чем больше кратеров, тем старше поверхность.

Смесь базальта — темной мелкозернистой вулканической породы, которую нашли в образцах — доказывает, что вулканическая активность все еще происходила на Луне два миллиарда лет назад. Миссия Changʼe-5 совершила посадку в Океане Бурь — крупнейшем лунном море. Эта территория состоит из затвердевшей лавы от древнего вулканического извержения.

Это означает, что в регионе прежде, вероятно, был источник тепла, который бы стимулировал вулканическую активность. Поскольку никаких доказательств, что он существовал, нет, ученые перейдут к новому заданию.

Команда исследователей со всего мира — Китая, Австралии, США, Великобритании и Швеции — продолжит анализировать образцы Changʼe-5. Они будут искать объяснения, как относительно недавний нагрев Луны создал базальтовую магму с температурами выше тысячи градусов по Цельсию. Если им удастся найти ответ на этот вопрос, исследователи смогут лучше датировать возраст всей Солнечной системы.