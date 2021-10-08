Все фракции Рады требуют отстранить «слугу» Третьякову от пленарных заседаний за слова о смерти Полякова

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Tretyakova Galina / Facebook

Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики с требованием отстранить руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Такое требование депутаты выразили после слов Третьяковой о смерти депутата от группы «За майбутнє» Антона Полякова.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы сегодня подписали от всех фракций письмо на регламентный комитет с тем, чтобы они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний», — сказал Арахамия на совместном брифинге с сопредседателем группы «За майбутнє» Тарасом Батенко.

В свою очередь Батенко также уточнил, что главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме «Слуги народа», собрали подписи, чтобы отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«Мы шокированы таким поведением нашей коллеги госпожи Третьяковой. Я считаю, она не достойна вообще быть народным депутатом Украины», — подчеркнул он.

Напомним, Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «За майбутнє» Антона Полякова фразой «одним врагом меньше».