Все фракции Рады требуют отстранить «слугу» Третьякову от пленарных заседаний за слова о смерти Полякова
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Tretyakova Galina / Facebook
Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики с требованием отстранить руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.
Такое требование депутаты выразили после слов Третьяковой о смерти депутата от группы «За майбутнє» Антона Полякова.
Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Мы сегодня подписали от всех фракций письмо на регламентный комитет с тем, чтобы они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний», — сказал Арахамия на совместном брифинге с сопредседателем группы «За майбутнє» Тарасом Батенко.
В свою очередь Батенко также уточнил, что главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме «Слуги народа», собрали подписи, чтобы отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
«Мы шокированы таким поведением нашей коллеги госпожи Третьяковой. Я считаю, она не достойна вообще быть народным депутатом Украины», — подчеркнул он.
Напомним, Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «За майбутнє» Антона Полякова фразой «одним врагом меньше».
- Сегодня утром, 8 октября, в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины от депутатской группы «За майбутнє». В Раду он зашел по спискам от «Слуги народа».
- 33-летний Антон Поляков был главой подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.
- Он попал в Верховную Раду от партии «Слуга народа», но пробыл там недолго. 15 ноября 2019 года его и Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа».