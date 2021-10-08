Зеленский помиловал 31 ветерана войны

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Такое представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. Определяя людей для помилования, учитывали их заслуги перед государством и факт отсутствия тяжкого преступления.

По данным ОП, Зеленский лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.

В дальнейшем с освобожденными будет работать психолог, который поможет им социализироваться.

Комиссия при президенте Украины по вопросам помилования в дальнейшем будет рассматривать возможность помилования не только в отношении ветеранов.