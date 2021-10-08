Tesla покидает Кремниевую долину и переносит штаб-квартиру в Техас

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Tesla Motors Image Library / Flickr

Американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру из калифорнийской Кремниевой долины в Техас.

Теперь офис компании переедет в Остин, пишет DW.

Генеральный директор компании Илон Маск не объяснил причины этого решения, однако ранее он уже высказывал недовольство закрытием своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

Глава компании также отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.

В июле стало известно, что чистая прибыль Tesla за один квартал впервые превысила 1 млрд долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов компания заработала с 1 апреля до 30 июня.

Это примерно в 10 раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 млрд долларов