WSJ: Американские военные минимум год тайно находятся на Тайване на фоне угрозы от Китая

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Военные инструкторы США и контингент Корпуса морской пехоты тайно находятся на Тайване минимум год — 20 бойцов сил специальных операций тренируют небольшую группу сухопутных сил страны, а морпехи работают с местными ВМС. Их количество неизвестно.

Об этом со ссылкой на американского топ-чиновника сообщает The Wall Street Journal.

Об идее отправки инструкторов сообщалось еще во время работы администрации Дональда Трампа, но данные о присутствии американцев на острове тогда не подтверждались.

Официально американские войска постоянно не базируются на Тайване с 1979 года, когда Вашингтон установили дипломатические отношения с Китаем.

Газета пишет, что сейчас американцы ведут усиленную работу из-за активизации Китая и возможного скорого вторжения китайских войск.

Издание уточняет, что Пекин годами наращивал свои силы и угрожал в случае необходимости взять Тайбэй под свой контроль силой. Подобные настроения Китая сильно беспокоили официальных лиц США.