Apple запретит приложения в App Store, которые не дают пользователям удалять аккаунты

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Компания Apple сообщила, что с 31 января 2022 года в онлайн-магазине App Store будут запрещены приложения, которые не позволяют своим пользователям удалять учетные записи.

Об этом сообщается на сайте Apple.

Компания требует от разработчиков приложений предоставлять пользователям больше контроля над личными данными.

«Все программы, позволяющие создавать учетные записи, также должны позволять пользователям удалить свои аккаунты в рамках программы. Это требование распространяется на все приложения», — говорится в сообщении.

Пользователей же просят ознакомится с правилами приложений и выяснить, какую информацию они собирают и как, а также что с ней делают. Вероятно, Apple будет отслеживать отзывы пользователей на конкретные приложения.