С выходом сериала «Игра в кальмара» продажи белых кед Vans выросли на 7 800%. Их раскупают в преддверии Хэллоуина
- Автор:
- Костя Андрейковец
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После выхода южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который стал самым популярным на Netflix, у компании Vans резко выросли продажи белых кед без шнурков (слипонов) — аж на 7 800%. Особенно это ощутимо в преддверии Хэллоуина.
Об этом пишет Variety.
Отдельно ажиотаж к кедам и одежде из сериала подогрел Netflix, опубликовав в Instagram «подсказку» к Хэллоуину.
В целом поисковые запросы на обувь Vans из сериала выросли 145%, а спрос на зеленые костюмы на 97%. Также люди ищут красные костюмы надзирателей — поисковой запрос на них вырос на 62% за последние несколько недель.
Костюмы и обувь уже пользуются большой популярностью в соцсетях, особенно в TikTok. Блогеры снимают в них тематические видео.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» — это триллер на выживание, действие которого происходит в современном Сеуле, где группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег — но если проигрываете, то погибаете.
- Из-за «взрывного трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза)