ВОЗ планирует к концу года вакцинировать от коронавируса 40% населения Земли, но просит помощи

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о запуске с Всемирной организацией здравоохранения амбициозного плана по вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает The National.

План предусматривает вакцинацию 40% населения Земли к концу этого года и 70% к середине 2022 года. Для его реализации, по словам генсека, хватает доз вакцин, но организациям-донорам необходимо собрать $8 миллиардов для непрерывной кампании в бедных регионах.

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План предусматривает распределение доз между странами-членами ООН, передачу технологий производства вакцин и ряд других шагов, которые помогут бедным странам.

В первую очередь Гутерреш обратился за помощью к странам «Большой двадцатки», среди которых США, Китай, Британия, Индия, Германия, Япония и другие. Он призвал страны G20 «превратить стратегию в реальность» на ближайшем саммите в Риме, который пройдет 30-31 октября.