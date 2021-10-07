После шести часов переговоров США и Китай договорились о саммите двух президентов
- Автор:
- София Телишевская
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Antonio R. Villaraigosa / Flickr
Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин до конца 2021 года намерены провести виртуальный саммит.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, передает CNN.
По его словам, «принципиальная договоренность» о проведении встречи была достигнута в ходе шестичасовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро Центрального комитета коммунистической партии Китая Яна Цзечи.
Салливан напомнил, что в сентябре Байден в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином выразил желание встретиться с ним. Ранее Джо Байден заявил, что США должны сотрудничать с КНР. В качестве примера областей, где совпадают интересы государств, американских лидер привел борьбу с изменением климата. При этом он также говорил о вере лидера Китая в завоевание Соединенных Штатов.
Си Цзиньпин выразил мнение, что конфликт между Пекином и Вашингтоном может поставить под угрозу не только две страны, но и весь мир. Он отметил, что вопрос отношений США и Китая является «вопросом века».
Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других стран. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.
- Армия Китая последние два года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика Китая допускает «воссоединение» с Тайванем посредством вооруженного вторжения. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал военных «сосредоточить все свои умы и энергию на подготовке к войне».
- В середине сентября 2020 года армия Китая провела крупные военные учения вблизи Тайваньского пролива. Тогда на Тайвань прибыла американская делегация.
- В январе 2021 года США решили отменить внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. 30 января Китай пригрозил Тайваню войной, если независимость острова признают США.
- В июне и 2 октября китайские ВВС установили два рекорда по вторжению в зону ПВО Тайваня.