После шести часов переговоров США и Китай договорились о саммите двух президентов

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Antonio R. Villaraigosa / Flickr

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин до конца 2021 года намерены провести виртуальный саммит.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, передает CNN.

По его словам, «принципиальная договоренность» о проведении встречи была достигнута в ходе шестичасовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро Центрального комитета коммунистической партии Китая Яна Цзечи.

Салливан напомнил, что в сентябре Байден в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином выразил желание встретиться с ним. Ранее Джо Байден заявил, что США должны сотрудничать с КНР. В качестве примера областей, где совпадают интересы государств, американских лидер привел борьбу с изменением климата. При этом он также говорил о вере лидера Китая в завоевание Соединенных Штатов.

Си Цзиньпин выразил мнение, что конфликт между Пекином и Вашингтоном может поставить под угрозу не только две страны, но и весь мир. Он отметил, что вопрос отношений США и Китая является «вопросом века».

Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других стран. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.