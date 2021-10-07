США впустую потратили в Афганистане сотни млрд долларов. CNN опубликовал топ-10 примеров расточительства

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Министерство обороны США

США за 20 лет пребывания в Афганистане потратили на восстановление и развитие страны около $145 миллиардов, но потоки денег периодически не контролировались и Конгресс в 2008 году учредил надзорный орган по восстановлению Афганистана (SIGAR). Его аудит показал, что крупные суммы денег ушли в пустую, а часть разворовали.

Телеканал CNN опубликовал 10 самых ярких примеров расточительства и разворовывания.

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Тарахильская электростанция. Ее ввели в эксплуатацию в 2007 году в качестве подстраховки для столицы на случай нарушения электроснабжения из Узбекистана. Огромная станция работала на дизельных турбинах, но в Афганистане не хватало собственного дизельного топлива и его приходилось гонять фурами.

Строительство самого объекта обошлось в $335 млн, а на топливо в год уходило около $245 млн. По оценкам SIGAR, в лучшем случае станция использовалась только на 2,2% мощности, поскольку афганское правительство не могло позволить себе топливо.

Флот грузовых самолетов на $549 млн, который летал в течение одного года. ВВС Афганистана требовались грузовые самолеты и в 2008 году Пентагон выбрал для ВВС 16 итальянских G222, которые предназначенны для взлета и посадки на неровных полосах. Они выполняли свои прямые функции лишь год и через 6 лет их продали на металлолом за чуть более $40 тысяч.

Никому ненужный лагерь морской пехоты в пустыне. В самой опасной провинции Гильменд в 2010 году начали строить крупную базу Лезернек, хотя два генерала морской пехоты говорили, что она не нужна. Строили базу долго и обошлась она в $36 млн. Армия США так и не использовала ее. Лагерь Лезернек был передан афганцам, которые отказались от него.

$28 млн на лесной камуфляж для войск горной и полупустынной страны. В 2007 году для афганской армии заказали новую форму. Тогда министр обороны Афганистана Абдул Вардак сказал, что ему нужен редкий камуфляж Spec4ce Forest от канадской компании HyperStealth. В общей сложности было заказано на 1,3 млн комплектов одежды по цене $43-80 за каждый, хотя стартовая цена была $25. Униформа никогда не тестировалась и не оценивалась в полевых условиях, при том что лесной покров Афганистана составляет всего 2,1%. Хотя в Минобороны США уверяют, что большинство боев шло в зеленых районах страны.

$1,5 млн в день на борьбу с производством опиума — столько тратили в период с 2002 по 2018 год. Данные показали, что это было пустой тратой, поскольку «Талибан» с каждым годом наращивал производство за счет жителей сельской местности.

Кольцевая дорога вокруг страны. Ее финансировали за счет многочисленных грантов и доноров — на строительство ушло $249 млн, но вместо дороги в 233 км построить успели всего 15%. С марта 2014 года по сентябрь 2017 года работы не велись и все, что было построено, пришло в упадок.

Отель в Кабуле. Рядом с посольством США в Кабуле был сдан в эксплуатацию обширный гостинично-жилой комплекс, на который правительство США предоставило займы на сумму $85 млн. В 2016 году SIGAR пришел к выводу, что все кредиты пропали и комплекс не достроили. Посольству США пришлось обеспечивать безопасность объекта за дополнительные расходы.

Фонд, который потратил на себя больше, чем на Афганистан. В 2009 году Пентагон создал Целевую группу по бизнесу и операциям по обеспечению стабильности (TFBSO), на которую Конгресс выделил $823 млн. В итоге аудит показал, что фонд потратил $359 млн на свои вспомогательные расходы, $35,1 млн отдал фирмам, которые наняли руководство TFBSO, и пустил $150 млн на виллы для своего персонала.

Лечебные заведения. Более трети из 510 проектов по строительству больниц не выполнили. Один объект вообще оказался в Средиземном море, а 13 находились за пределами страны. 189 объектов так и не нашли.

Воровство и злоупотребления. SIGAR из $134 млрд проверил $63 млрд (на что их использовали), из которых $19 млрд были «потеряны из-за растраты, мошенничества и злоупотреблений».

В Минобороны заявили, что несколько других правительственных ведомств и агентств США официально оспорят некоторые данные аудита, которые «могут вводить в заблуждение».