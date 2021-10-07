Нобелевскую премию по литературе присудили писателю из Танзании

Новости

Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе 2021 года. Им стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Награду ему вручили «за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Гурна — автор книг «Память об отъезде», «Путь паломников», «Рай», «Восхищение тишиной», «Последний подарок», сборника рассказов «Моя мать жила на ферме в Африке» и других произведений.

Он родился на острове Занзибар в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году, в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре, переехал в Великобританию, где продолжил учебу, и где живет до сих пор.

В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании. В 1985 году стал преподавателем в этом университете и читал курс лекций, посвященный постколониальной литературе и творчеству писателей диаспор.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро).

Нобелевская премия по литературе в 2020 году была вручена американской поэтессе Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который простой красотой делает индивидуальный опыт универсальным».