В Беларуси завели новое уголовное дело против сотрудников независимого издания Tut.by
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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tut.by
В отношении сотрудников белорусского издания Tut.by заведено новое уголовное дело. Теперь их обвиняют в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».
Наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 12 лет, пишет само издание.
В мае текущего года пресс-служба Комитета госконтроля Беларуси сообщила, что в отношении сотрудников Tut.by было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. 11 из них до сих пор находятся в СИЗО. Срок содержания под стражей им был продлен 18 сентября на два месяца. Правозащитники считают обвиняемых по делу политзаключенными.
- 13 августа суд Центрального района Минска признал экстремистскими издание Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах. Решение суда коснулось и Zerkalo.io, которое часть сотрудников Tut.by создала в июле.
- В декабре 2020 года Tut.by — на тот момент самое читаемое бела-русское сетевое издание — было лишено статуса СМИ решением Экономического суда Минска.