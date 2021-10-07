В Беларуси завели новое уголовное дело против сотрудников независимого издания Tut.by

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tut.by

В отношении сотрудников белорусского издания Tut.by заведено новое уголовное дело. Теперь их обвиняют в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».

Наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 12 лет, пишет само издание.

В мае текущего года пресс-служба Комитета госконтроля Беларуси сообщила, что в отношении сотрудников Tut.by было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. 11 из них до сих пор находятся в СИЗО. Срок содержания под стражей им был продлен 18 сентября на два месяца. Правозащитники считают обвиняемых по делу политзаключенными.