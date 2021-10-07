Суд в Техасе приостановил действие закона о запрете абортов

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Федеральный судья окружного суда в Остине вынес временный запрет на применение нового закона об абортах в Техасе.

Об этом сообщает ABC News.

«С того момента, как закон вступил в силу, женщинам было незаконно запрещено осуществлять контроль над своей жизнью способами, которые защищает Конституция», — заявил судья Роберт Питман.

Закон, который вступил в силу 1 сентября, после того как Верховный суд США отказался заблокировать его, запрещает врачам делать аборты, как только они обнаружат так называемое сердцебиение плода, которое можно увидеть на УЗИ уже через шесть недель беременности.

В начале октября десятки тысяч человек вышли на улицы США на акции против ограничения абортов. Участники протестов опасаются, что американок лишат их конституционного права на аборты. Президент США Джо Байден ранее назвал решение Техаса беспрецедентной атакой на права женщин.