«Исторический момент». ВОЗ одобрила первую вакцину от малярии для детей
- Автор:
- Костя Андрейковец
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41330 / Pixabay
Всемирная организация здравоохранения одобрила для детей первую вакцину против маляри — RTS,S/AS01 (она же Mosquirix) от британской фармкомпании GlaxoSmithKline.
В пресс-релизе организации сказано, что вакцина рекомендована к применению в странах Африки и других регионах с высокой степенью передачи инфекции. Рекомендация основана на результатах исследований в Гане, Кении и Малави.
Вакцина предназначена для введения (схема из четырех доз) детям в возрасте от 5 недель до 17 месяцев для защиты от малярии, вызываемой паразитом Plasmodium falciparum. Он считается самым смертоносным из пяти патогенов инфекции и наиболее распространенным.
Европейский регулятор, однако, предлагает колоть вакцину детям в возрасте от 6 недель.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал событие «историческим моментом», который «оживит» борьбу с малярией.
- Mosquirix — это первая в мире лицензированная вакцина против малярии, а также первая вакцина, лицензированная для использования против любого паразитарного заболевания человека. На ее создание ушло около 30 лет, а одобрили ее в 2015 году. В 2019 году в рамках эксперимента ее начали колоть людям в Малави, Гане и Кении. Однако эффективность вакцины всего 39%.
- Малярия — инфекционная болезнь, которая наиболее распространена в странах с тропическим климатом и протекает с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела. Если планируете поездку в страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, необходимо пройти курс профилактического лечения (химиопрофилактики). Препарат определяет врач с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности.
- В апреле этого года в Великобритании объявили об успешном испытании новой вакцины от малярии — ее эффективность выше Mosquirix.