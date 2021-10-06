Путин обвинил Еврокомиссию в резком росте цены на газ. Стоимость топлива достигла $1 950

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

К росту цены на газ до рекордных $1 950 (по данным лондонской биржи ICE) привели не только увеличение спроса на энергоносители и коронавирусный кризис, но и «резкие необдуманные действия» и ошибочные решения Еврокомиссии.

Об этом заявил во время совещания российский президент Владимир Путин.

«Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам», — сказал он.

По словам Путина, Еврокомиссия прошлого состава допустила ошибку, делая все для сворачивания долгосрочных контрактов на поставку газа.

«Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Практика была направлена ​​на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, это сегодня стало совершенно очевидным, что эта политика является ошибочной», — добавил президент РФ.

По его мнению, такая политика не учитывает специфику газового рынка из-за большого количества факторов неопределенности.

«У потребителей, в частности производителей удобрений, исчезают вообще ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям и дисбалансу. А в результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды», — отметил Путин.