В России главреда The Insider обязали выплатить компенсацию нидерландскому блогеру, уличенному в создании фейков о MH17

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Черемушкинский суд Москвы обязал главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова выплатить нидерландскому блогеру и журналисту Максу ван дер Верффу 156 тыс. рублей (56 тыс. грн). Это компенсация за распространенную The Insider информацию о сотрудничестве ван дер Верффа с российской разведкой и опровержение его версий о катастрофе MH17.

Об этом пишет Интерфакс.

«В части опровержения и признания недостоверными сведений исковые требования были удовлетворены в полном объеме», — сообщила агентству адвокат нидерландца Сталина Гуревич.

Ван дер Верфф просил суд признать недостоверными сведения о его сотрудничестве за деньги с ГРУ и распространении им дезинформации о версиях катастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Теперь, по словам Гуревич, Доброхотов по решению суда должен опубликовать опровержение недостоверных сведений в Twitter.

При этом нидерландец требовал взыскать с Доброхотова 2,3 млн рублей. «В этой части мы обжалуем решение суда, поскольку, по нашему мнению, оно не отвечает требованиям разумности и справедливости», — отметила Гуревич.

Макс ван дер Верфф — нидерландский блогер, основавший вместе с журналисткой Russia Today Яной Ерлашовой проект Bonanza Media, посвященный публикации альтернативных версий катастрофы MH17. Макс ван дер Верфф, одержимо критикующий украинские власти и симпатизирующий «ДНР/ЛНР», был постоянным героем российских государственных СМИ, где отстаивал теорию о непричастности России к сбитию МН17.

Журналисты Bellingcat выяснили, что в 2019 году Ерлашова и ван дер Верфф завершили работу над своим документальным фильмом о катастрофе MH17 и начали демонстрировать его на публичных мероприятиях, о своих планах они регулярно сообщали полковнику ГРУ Сергею Чебанову, выпускнику Академии военной разведки. Ему присылали еще неопубликованные черновики статей, предназначенные для публикации на веб-сайте Bonanza Media, а также черновики рекламных материалов для мероприятий с участием Bonanza.