Автор сериала «Игра в кальмара» прекращал писать сценарий, потому что пришлось продать ноутбук из-за нехватки денег

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Автор и режиссер южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который стал самым популярным на Netflix, в свое время был вынужден прекратить написание сценария, поскольку ему пришлось продать ноутбук за $675 из-за нехватки денег.

Автор Хван Дон Хек завершил работу над сюжетом еще в 2009 году. Однако студии отказывались снимать его из-за «слишком гротескной и нереалистической» сюжетной линии. Сам Хван сказал, что, по его мнению, пандемия сделала концепцию его шоу более привлекательной для студий.

«Мир изменился. Все эти моменты сделали историю очень реалистичной для людей по сравнению с тем, что было десять лет назад», — отметил автор.

Студия Netflix начала снимать сериал два года назад, его продублировали на 13 языках и он занимает первое место в более чем 90 странах, причем около 95% зрителей находятся за пределами Южной Кореи. «Игра в кальмара» также вошел в историю, став первым корейским шоу, которое попало на первое место Netflix в США.