Цена на газ Европе превысила $1 600. Члены Евросоюза требуют расследовать ситуацию
- Автор:
- Олег Панфилович
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Цена на газ на европейских рынках пересекла очередную рекордную отметку и превысила $1 600 за тысячу кубометров. Это побудило ряд стран Европейского Союза инициировать расследование ситуации.
Об этом говорится в соответствующем письме.
Документ подписали члены правительств Испании, Франции, Греции, Румынии и Чехии. В частности, они требуют установить, почему заключенные контракты оказались недостаточными для удовлетворения потребностей стран.
Также страны призвали выработать общие принципы по хранению газа, чтобы смягчить рост цен и реформировать оптовый рынок электроэнергии. «Рынок электроэнергии имеет много преимуществ, обеспечивая постоянное энергоснабжение всех европейских стран. Но его необходимо улучшить, чтобы лучше установить связь между ценой, которую платят потребители, и средней стоимостью производства электроэнергии. Это тем более важно, поскольку декарбонизация увеличит использование электроэнергии в нашей экономике», — говорится в письме.
Среди прочего страны требуют сосредоточиться на достижении энергетической независимости путем инвестирования в диверсификацию энергопоставок и как можно быстрее снизить зависимость Европы от стран-экспортеров газа.
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Выше она была только в марте 2018 года — $969. Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы.
- В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.
- По состоянию на начало сентября Украина закачала в свои подземные хранилища на треть меньше газа, чем в прошлом году.