Наблюдательный совет Укрэксимбанка начал служебное расследование нападения на журналистов «Схем»

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Наблюдательный совет Укрэксимбанка начал служебную проверку инцидента с нападением на журналистов проекта «Схемы» во время интервью с главой правления финучреждения.

Об этом говорится в сообщении банка.

«Наблюдательный совет обеспокоен и озабочен обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности. В соответствии с существующей в банке политикой мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путям разрешения ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдательный совет «беспрекословно поддерживает независимость средств массовой информации» и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением «высоких этических стандартов».