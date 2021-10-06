Наблюдательный совет Укрэксимбанка начал служебное расследование нападения на журналистов «Схем»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Наблюдательный совет Укрэксимбанка начал служебную проверку инцидента с нападением на журналистов проекта «Схемы» во время интервью с главой правления финучреждения.
Об этом говорится в сообщении банка.
«Наблюдательный совет обеспокоен и озабочен обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности. В соответствии с существующей в банке политикой мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путям разрешения ситуации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдательный совет «беспрекословно поддерживает независимость средств массовой информации» и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением «высоких этических стандартов».
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка отобрали у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения отрицают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента с нападением на журналистов в кабинете главы правления Укрэксимбанка.