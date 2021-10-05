Instagram разрешила постить ролики до 60 минут в ленте и обновила IGTV

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В соцсети Instagram теперь можно публиковать ролики до 60 минут в ленте, что раньше было доступно лишь в отдельном разделе IGTV.

Об этом сообщает The Verge.

Соцсеть переименовала приложение IGTV в Instagram TV. Для просмотра видео в этом формате не нужно больше выходить из основной ленты.

Издание отмечает, что ребрендинг IGTV — это признание того, что мобильный аналог YouTube, запущенный в июле 2018 года, не стал популярным и провалился.