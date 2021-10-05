Трамп впервые за четверть века не попал в список богатейших американцев от Forbes

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The White House / Flickr

Бывший президент США Дональд Трамп впервые за 25 лет не попал в список 400 богатейших американцев по версии Forbes.

По подсчетам журнала, Трампу не хватило $400 миллионов, чтобы занять место в рейтинге. На фоне пандемии коронавируса его состояние сократилось на $600 миллионов — до $2,5 миллиарда. В прошлогоднем рейтинге он был на 339-м месте.

С 1997 по 2016 год Трамп был в первой половине списка, но из-за снижения цен на недвижимость в крупных городах США его позиции стали падать.

Первые десять мест в рейтинге Forbes-400 сейчас занимают Джефф Безос ($201 млрд), Илон Маск ($190,5 млрд), Марк Цукерберг ($134,5 млрд), Билл Гейтс ($134 млрд), Ларри Пейдж ($123 млрд), Сергей Брин ($118,5 млрд), Ларри Эллисон ($117,3 млрд), Уоррен Баффет ($102 млрд), Стив Баллмер ($96,5 млрд) и Майкл Блумберг ($70 млрд).