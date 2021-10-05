«Новая почта» создала собственную авиакомпанию
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- Олег Панфилович
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«Новая почта» учредила собственную авиакомпанию, которая будет заниматься доставкой грузов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Авиакомпания получила название Supernova Airlines. У нее будет собственный флот, а подчиняться она будет компании «Новая почта Глобал». Рейсы будут осуществлять из международных аэропортов «Борисполь» и «Львов».
«Объемы перевозок постоянно растут и нужно осваивать новые горизонты. Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в будущем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки», — комментирует руководитель компании Юрий Беневитский.
- В июле «Новая почта» впервые протестировала доставку почты с помощью беспилотника. Утром 29 июля он вылетел с аэродрома в Киеве и в 12:00 прилетел в Харьков.
- Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области 5 июля оштрафовало «Новую почту» на 325,85 миллиона гривен за «некачественное обслуживание» и «систематическое нарушение прав потребителей». Позже служба отменила этот штраф.