Украинская разведка: Боевики готовятся к активизации обстрелов на Донбассе и стягивают войска и оружие на передовую
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Боевики на Донбассе усиливают готовность своих подразделений на временно оккупированных территориях и стягивают войска и оружие на передовую.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
«Под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду в передовые подразделения скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения», — рассказали военные.
По данным разведчиков, также боевики стали чаще проводить тренировки по боевой подготовке, в частности в артиллерийских и минометных подразделениях.
В управлении считают, что таким образом оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил ВСУ. Их цель — нанести ущерб, спровоцировать ответный огонь и уничтожить элементы системы наблюдения.
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