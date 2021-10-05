Украинская разведка: Боевики готовятся к активизации обстрелов на Донбассе и стягивают войска и оружие на передовую

Новости

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Боевики на Донбассе усиливают готовность своих подразделений на временно оккупированных территориях и стягивают войска и оружие на передовую.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

«Под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду в передовые подразделения скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения», — рассказали военные.

По данным разведчиков, также боевики стали чаще проводить тренировки по боевой подготовке, в частности в артиллерийских и минометных подразделениях.

В управлении считают, что таким образом оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил ВСУ. Их цель — нанести ущерб, спровоцировать ответный огонь и уничтожить элементы системы наблюдения.