ООН: «Вагнеровцы» могут быть причастны к военным преступлениям в Ливии

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Пресс-служба СБУ

Организация Объединенных Наций опубликовала доклад, в котором связала многочисленные военные преступления во время конфликта в Ливии с деятельностью российских наемников из «группы Вагнера».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет, который вышел 4 октября.

Эксперты Совета ООН по правам человека подготовили доклад на основе сотен документов, спутниковых снимков, интервью с более чем 150 людьми и расследованиями в Ливии, Тунисе и Италии.

В отчете предполагают, что наемники российской «Частной военной компании Вагнера» совершили военные преступления. Они, как утверждают в ООН, участвовали в расстрелах пленных в сентябре 2019 года в столице Ливии Триполи.

В докладе также упоминается, что наемники ЧВК оставили планшет с картой Ливии, на которой указаны 35 наземных мин, заложенные вблизи частных домов. На этих (в основном изготовленных в России) минах подрывались местные жители, которые возвращались домой с июня 2020 года. Ранее расследование о материалах с этого планшета опубликовало BBC.

На запрос Reuters прокомментировать обвинения представители «ЧВК Вагнера» не ответили. Ранее президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о российских наемниках в Ливии сказал, что если в конфликте и воюют русские, официально они не представляют Российскую Федерацию.