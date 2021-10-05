В ОП опровергли, что реформа СБУ предусматривает «самовольный» сбор персональной информации. Об этом предупреждают правозащитники
- Авторы:
- София Телишевская, Оксана Коваленко
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Законопроект о Службе безопасности Украины, который уже подготовили ко второму чтению, вызвал дискуссию среди правозахиснкив — одни утверждают, что реформа ограничивает права людей, а другие отрицают это.
Так, юрист, координатор «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук отметила, что законопроект содержит серьезные угрозы для общества и, фактически, нарушает нормы Конституции.
«Во-первых. Частной информации больше не существует, теперь СБУ может требовать доступ к любой информации даже без решения суда. То есть уже завтра после принятия законопроекта к вам в офис может прийти СБУ и потребовать порыться в вашем персональном компьютере и базах данных. Неважно, вы журналист, юрист, исследователь, медик, общественный активист и т.п. и какую конфиденциальную информацию там храните», — отметила правозащитница, ссылаясь на ч.3 ст.13 вышеупомянутого законопроекта.
Она добавила, что после принятия законопроекта вся информация операторов и провайдеров телекоммуникаций будет выдаваться СБУ без всякой санкции суда, хотя это прямо противоречит статье 31 Конституции Украины, которая гарантирует тайну переписки.
В комментарии «Бабелю» соавтор законопроекта о СБУ, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский возразил, что новый закон даст возможность требовать доступ к информации мобильных операторов и интернет-провайдеров без решения суда.
«Мы специально дополнили законопроект статьей 14 о том, что Служба безопасности должна руководствоваться законом о защите персональных данных, Уголовно-процессуальным законодательством и т.д.», — сообщил Вениславский.
Он добавил, что в соответствии с проектом закона, СБУ сможет получать доступ к автоматизированным информационным системам, данным мобильных операторов и т.д. только по решению суда, как и другие правоохранительные органы.
«СБУ сама будет определять только порядок доступа к разведывательной информации, которую разведорганах уже получили с соблюдением закона», — добавил он.
Соответствующий проект закона вынесен на рассмотрение нардепов на заседание 7 октября.
- 28 января Верховная Рада проголосовала за создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься правонарушениями, «посягающими на функционирование экономики государства». Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо этого будет БЭБ. Его деятельность будет координировать Кабинет министров.
- Также Рада приняла в первом чтении изменения в закон «О Службе безопасности Украины» относительно организационно-правовых основ деятельности СБУ. Помимо прочего будут ликвидированы специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также существенно ограничивается правоохранительная функция СБУ путем постепенной (до 2024 года) передачи функции досудебного расследования Государственному бюро расследований.